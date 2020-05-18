Алла Горошко из Кременчуга не желает работать в родной Украине за нищенскую зарплату

Об этом женщина рассказала изданию "Апостроф", передает Politeka.net.

Украинка два года работала в польском городе Катовице. В январе она вернулась из Польши, чтобы передалать визу. Женщина планировала сразу же уехать за границу на работу, но из-за смерти отца пришлось задержаться. Алла успела получить визу до объявления карантина и теперь ждет, когда можно будет снова отправиться в Польшу.

В Катовице Горошко занималась комплектацией заявок от магазинов, выполняя норму наравне с мужчинами. В среднем за месяц ей платили 700-800 долларов. Алла призналась, что вместе с подружкой уже сняли жилье в Польше, но сразу после переезда не собирается заселяться - нужно выдержать обсервацию. Работодатель уже нашел для нее место.

"Хостелы, которые были вынуждены прекратить работу, сдают свои помещения под карантин - за средства заробитчан. Владельцы этого "жилья" привозят продукты по списку, который мы составляем", - сообщила украинка и добавила, что за соблюдением карантина строго следит польская полиция.

Алла Горошко уверена, что если власти не разрешат людям уезжать за границу, украинцы взбунтуются.

"Украинский народ молча этого проглотить не сможет. Я и сама согласна принять участие в акциях протеста. Я не буду ждать, чтобы меня за 6 тысяч гривен запихнули на стройплощадку", - заявила заробитчанка.

Украинка отметила, что у нее есть 13-летний сын, которому нужно оплачивать обучение (12 тысяч гривен в год). По словам Аллы Горошко, в Украине сложно обеспечивать семью из-за низких зарплат.

"Если я буду работать на 6-8 тысяч, я не смогу обеспечить ребенку такое обучение. Минимальная зарплата должна быть хотя бы 10 тысяч гривен", - считает женщина. - "Я поняла, что работая в Польше, я могу заработать больше, прилагая меньше усилий".

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, украинцам выдадут новые паспорта, появилось объяснение.

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