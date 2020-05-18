Члены Центральной избирательной комиссии вляпались в грандиозный скандал во время карантина

Как сообщает Politeka.net, народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин на своей личной странице в Facebook написал, что члены Центральной избирательной комиссии выписали себе премии и отпускные в сумме 200-300 тысяч гривен, количество нулей и правда удивляет.

«Немного в шоке от этой новости - члены ЦИК обошли закон. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях избирательного кодекса...» - написал он на своей странице.

Парламентарий добавил, что теперь их очень ждут на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для объяснений, которое состоится 20 мая.

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Стоит напомнить, что не так давно Верховная Рада постановила, что зарплаты чиновников на период карантина и кризиса в стране ограничиваются суммой 47230 гривен. Но это похоже не мешает отдельной категории госслужащих переступать через закон. Им 47 тысяч оказалось мало.

зеленский в раде

Кроме того, как оказалось зарплата членов ЦИК даже больше, чем у действующего президента Украины Владимира Зеленского. 

Так, президент Зеленский за март получил 28 тысяч гривен. При этом после вычета налогов и сборов в размере 5 460 гривен у президента «на руках» осталось только 22 540 гривен.

Напомним,  главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

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