Члены Центральной избирательной комиссии вляпались в грандиозный скандал во время карантина

Как сообщает Politeka.net, народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин на своей личной странице в Facebook написал, что члены Центральной избирательной комиссии выписали себе премии и отпускные в сумме 200-300 тысяч гривен, количество нулей и правда удивляет.

«Немного в шоке от этой новости - члены ЦИК обошли закон. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях избирательного кодекса...» - написал он на своей странице.

Парламентарий добавил, что теперь их очень ждут на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для объяснений, которое состоится 20 мая.

Стоит напомнить, что не так давно Верховная Рада постановила, что зарплаты чиновников на период карантина и кризиса в стране ограничиваются суммой 47230 гривен. Но это похоже не мешает отдельной категории госслужащих переступать через закон. Им 47 тысяч оказалось мало.

Кроме того, как оказалось зарплата членов ЦИК даже больше, чем у действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Так, президент Зеленский за март получил 28 тысяч гривен. При этом после вычета налогов и сборов в размере 5 460 гривен у президента «на руках» осталось только 22 540 гривен.

Напомним, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

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