Украинские министры получили десятки тысяч гривен за март 2020 года, а одним из лидеров по выплатам стал скандальный министр юстици Денис Малюська
Как передает Politeka.net, зарплаты сотрудников Кабмина раскрыл Telegram-канал Pics&Maps.
Больше всех среди министров заплатили главе Мининфраструктуры Владиславу Криклию - 97,1 тысячи гривен. Денис Малюська оказался на втором месте, получив зарплату в размере 74,7 тысячи гривен. Тройку лидеров замкнула бывший министр уже бывший министр финансов Оксана Маркарова, которая получила 69,4 тысячи гривен. В первую пятерку также вошли министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная. Меньше всех получила экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая - 18,5 тысячи гривен.
Среди заместителей министров самую большую зарплату выдали Ивану Руснаку из Минобороны - 161,9 тысячи. Юрий Джигир из Министерства финансов получил 114,4 тысяч гривен, Наталья Форсюк из Министерства инфраструктуры - 113,4 тысячи, Валерия Коломиец из Минюста - 151,8 тысячи.
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Ранее Денис Малюська угодил в скандал после заявления о заключенных. Чиновник рассказал, что многие украинцы, осужденные на пожизненный срок – это «сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди». Как заявил министр юстиции, таких можно постепенно выпускать на свободу. Он даже согласился трудоустроить их в своем ведомстве.
Напомним, министра Малюську застали за странным занятием в офисе.
Также стало известно, министру Малюське жена устроила выволочку из-за бешеной премии: «Где деньги?».
Также стоит вспомнить, что скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья...".