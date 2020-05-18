Стало известно, при каких условиях в Украине проведут ВНО

Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Как подчеркнули в ведомстве, абитуриентов будут допускать к сдаче ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.

ВНО 2020, даты сдачи и список предметов

В рамках организации тестирования нужно сперва проинформировать участников о респираторных заболеваниях, из-за которых их могут не допустить. Более того, Минобразования предстоит определить маршруты участников, чтобы обеспечить минимальный контакт между группами участников.

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Абитуриентов должны рассадить друг от друга на расстоянии 1,5 м, а в санитарных комнатах должно быть постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец.

За час до начала и после тестирования в аудиториях необходимо провести проверку с дезинфекцией поверхностей и мест для сидения, а саму аудиторию за 30 минут до начала ВНО должны проветрить.

В местах проведения тестирования должны дежурить медработники, а в учебных учреждениях заранее обязаны  разместить два контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими обозначениями: "Использованные маски" и "Использованные перчатки". Также руководству учреждений предстоит разработать  график, по которому происходит допуск участников для сдачи ВНО.

Привлеченных к тестированию лиц, у которых будет обнаружена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, не допустят к исполнению служебных обязанностей.

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Также МОЗ предложил условия работы детсадов на время карантина. Ведомство рекомендует перед началом работы всем сотрудникам без исключения измерять температуру. Если она свыше 37,2 градуса, воспитатель к работе не допускается.

У детей температуру будут проверять каждые 4 часа, а утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Ожидание на территории учреждения должны ограничить, а родители обязаны иметь маску/респиратор.

На период карантина запрещается использовать: тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом, находиться в обуви в закрытом помещении, а дезинфекцию поверхностей МОЗ рекомендует проводить не реже, чем каждые 2 часа.

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