Коллективный иммунитет, возможно, поможет человечеству победить китайский вирус

Об этом со ссылкой на итальянский телеканал La7 сообщает ZN.ua

В частности, известный ученый-медик Джузеппе Ремуцци предположил, что уханьский вирус может потерять свою силу и, как результат, исчезнет еще до появления вакцины.

"Вирус близится к концу и "может исчезнуть до cоздания вакцины, поскольку его активность начала ослабевать изо дня в день", - заявил Ремуцци в эфире телеканала.

Но большинство экспертов уверены, что скоро Земля столкнется со второй волной пандемии. Однако, как отмечает Ремуцци, течение болезни у тех, кто заболевает опасным китайским вирусом в мае, значительно слабее, чем у тех, кто переболел в марте. Так же все меньше людей, которые нуждаются в интенсивной терапии в Италии.

Ученый не сомневается, что уханьский вирус теряет свою силу, потому что у людей формируется коллективный иммунитет к нему.

"Если все будет развиваться, как сейчас, вспышка может прекратиться", - добавил ученый.

Подытоживая, Джузеппе Ремуцци заявил, что у человечества есть только два сценария: нахождение вакцины или появление коллективного иммунитета.

Ранее мы рассказывали, что в Украине может стартовать массовая вакцинация населения. По словам главного санврача Виктора Ляшко, до второй волны китайского вируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.

По словам Ляшко, массовая вакцинация поможет уберечь сразу от двух вспышек инфекционных болезней: гриппа и уханьского вируса.

Чтобы избежать этого в Минздраве будут готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Ее ожидают уже в июле.

Отмечается, что вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав. Поэтому сейчас вакцины еще нет. Прогнозируется, что она появится в июле, августе, сентябре.

Более того, ведущие эксперты прогнозируют вторую вспышку смертельного китайского вируса в Украине уже осенью 2020 года.

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