Популярный педиатр доктор Евгений Комаровский рассказал, может ли молоко вредить здоровью

Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Комаровский ответил на запрос читателей в своей традиционной рубрике «Вопросы-ответы». Поклонник отметил, что в последнее время многие отказываются от молочных продуктов, считая, что они вызывают в организме «накопление слизи в виде соплей и мокроты».

Комаровский заявил, что такие аргументы – это глупость или попытка продать альтернативу молочным продуктам. Например, соевое или миндальное молоко, которое в разы дороже.

«Человечество благополучно дожило до 21 века, употребляя молоко сельскохозяйственных животных, делая из него прекрасные ценные продукты, которые играют огромную роль в питании детей и взрослых», - подчеркнул Комаровский.

По его словам, всегда найдутся те, кто будет рассказывать, что все вокруг все делают неправильно.

«Не слушайте никого — все это новомодные сказки», - подвел итог доктор.

Отметим, что в комментариях у педиатра традиционно разделилось мнение по поводу этого вопроса. Одни написали, что полностью согласны с доктором, и сами регулярно пьют молоко и едят молочные продукты. Другие стали делиться собственными историями о том, как их здоровье и состояние кожи резко улучшилось после того, как они отказались от молочки.

Напомним, что врачи бьют тревогу, надвигается новая беда, о которой предупреждал Комаровский: "Миллионы детей будут....".

Как сообщала Politeka, Комаровский назвал большую опасность дезинфицирующих средств: «будем расхлебывать долгие годы».

Также Politeka писала, что доктор Комаровский раскрыл правду о популярном дезинфекторе: «Может убить все живое».