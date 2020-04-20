Популярный украинский педиатр доктор Евгений Комаровский рассказал, как ультрафиолет и кварцевые лампы действуют на человека

Об этом он рассказал в традиционной рубрике «Вопросы-Ответы». Видео с ответами он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. У Комаровского часто спрашивали, можно ли использовать кварцевые лампы для обеззараживания продуктов и помещения, а также – можно ли человеку находиться под ультрафиолетовым облучением.

«Ультрафиолет способен убивать микроорганизмы. Поэтому в определенной дозе ультрафиолет может убить все живое. Когда ультрафиолет попадает на человека, на его кожу и слизистые оболочки – это очень большой риск, так как ультрафиолетовое облучение, нарушая структуру ДНК, провоцирует развитие онкологических заболеваний», - отметил врач.

По словам Комаровского, при помощи ультрафиолетовых ламп можно убивать микроорганизмы, которые не находятся на человеке. Лампы можно использовать для дезинфекции комнат, в которых нет людей. Доктор подчеркнул, что ультрафиолет и кварц практически никогда не используют в обычном жилище, а только в медицинских учреждениях и в промышленных масштабах.

Комаровского возмутил тот факт, что такие лампы постоянно хотят включить в помещениях, где находятся дети - в классе или детском саду. Также он назвал преступлением ситуации, когда людей заставляют стоять под ультрафиолетом в течение нескольких минут.

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

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