Желающим получить украинское гражданство нужно будут пройти службу в армии



Как передает Politeka.net, такое предложение сделал блогер и политолог Виктор Таран.

В пример он привел актера Жана Рено, который в 1960 переехал с родителями во Франции, но для получения гражданства Рено отслужил в армии.



"Узнали? Да, это Хуан Морено и Эррера-Хименес, или - Жан Рено, испанец, который родился в Касабланке (Марокко)", - отметил он.