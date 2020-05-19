Желающим получить украинское гражданство нужно будут пройти службу в армии
Как передает Politeka.net, такое предложение сделал блогер и политолог Виктор Таран.
В пример он привел актера Жана Рено, который в 1960 переехал с родителями во Франции, но для получения гражданства Рено отслужил в армии.
"Узнали? Да, это Хуан Морено и Эррера-Хименес, или - Жан Рено, испанец, который родился в Касабланке (Марокко)", - отметил он.
"Кстати, Рено - кавалер ордена Почетного Легиона. Награда орденом является наивысшим знаком, который отмечает высокие политические или общественные заслуги перед Францией", - отметил блогер.
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Рассказав эту историю, он выступил к украинцам с предложением:
"Как вы относитесь к идее, чтобы граждане, которые хотят получить украинское гражданство обязательно прошли службу или в армии, или на аналогичной службе?"
По его словам, желающий должен таким образом доказать, что страна ему не безразлична.
"В стране война. И если человек хочет стать гражданином воюющей страны - он должен доказать, что эта страна ей не безразлична", - заключил он.
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Как сообщает пресс-служба парламента, документ был включен в повестку дня 19 мая, но главы фракций не пришли к единому мнению по поводу документа. Так, представители фракций «ЕС» и «Батькивщина» выступили против рассмотрения документа.
Как известно, президент Владимир Зеленский, который является инициатором законопроекта, обратился к нардепам с просьбой как можно быстрее рассмотреть этот документ. Сам проект закона готовили в МИД совместно со Всемирным конгрессом украинцев и диаспорскими организациями.
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