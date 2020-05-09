Кабинет министров утвердил выплату социальной помощи на детей для физлиц-предпринимателей, которые приостановили деятельность на период карантина



Как передает Politeka.net, об алгоритме получения помощи и о нужных для этого реквизитах рассказали на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Помощь можно будет получить на каждого ребенка до десяти лет. Для детей до шести лет это будет 1779 грн, от шести до десяти - 2218 грн. Выплаты пособий будут длиться с начала карантина и в течение месяца после его отмены.

Получить такое пособие имеют право ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группе плательщиков единого налога. Также это распространяется на граждан Украины, иностранцем и лиц без гражданства, являющиеся родителями или опекунами ребенка в возрасте до 10 лет и на законных основаниях проживающие на территории Украины.

Стоить отметить, что услугой можно воспользоваться онлайн с помощью портала "Дія".

Вам будет необходимо заполнить заявление с указанием персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств.

Также понадобятся и некоторые документы:

фотокопия свидетельства о рождении ребенка;

фотокопия справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год и при необходимости сканированная копия документа, удостоверяющего проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

В том случае, если над ребенком установлена опека, вы обязаны прикрепить сканированную копию решения исполнительного органа об этом.

Ранее мы писали, в Кабинет министров поступило предложение об увеличении размера социальной помощи в связи с рождением ребенка. Согласно решению ВР, на первенца намерены выделять 100 000 гривен, второго — 200 000, а на третье и последующие пополнения в семье — до 400 000 гривен.

Как уверяют эксперты-демографы, даже увеличение выплат не приведет к всплеску рождаемости. Средства могут только стать поддержкой родителей в сложный период, когда одно лицо работает, а другое находится дома с ребенком.

Напомним, украинцам рассказали, какие медицинские услуги станут безплатними: что важно знать.

Как писала Politeka, украинцам приготовили сюрприз с новыми выплатами: «не будет, как раньше».

Также Politeka сообщала, на сколько разбогатеют украинцы в ближайшее время.