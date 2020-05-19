Известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала об успехах в борьбе с раком и возвращении на работу

Как сообщает Politeka.net, журналистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала о том, что сейчас восстанавливает силы после операции и уже планирует возвращаться в студию.

«Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу) В команду ТСН недели: с которой не теряли связи ни на день. И в студию: где все это время были на информационной передовой мои любимые коллеги», - написала Мазур.

Она поблагодарила всех за оказанную ей поддержку. По словам ведущей, это очень помогло ей в борьбе с болезнью.

Кроме того, журналистка обратилась к украинцам в связи с карантином. Она заметила, что сейчас все чувствуют себя уставшими от сложившейся ситуации. Однако, по ее словам, важно помнить о том, что вирус никуда не исчез.

«Хочу попросить вас об одной вещи. Когда решаете, одевать ли маску, идя в людное место - вспомните. Наряду с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не выявил, могут оказаться люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно поправился. Ваши друзья и знакомые после операции. Или просто ослабленные. Для них встреча с вирусом может стать роковой… Для кого-то - это действительно вопрос жизни», - подытожила Мазур.

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