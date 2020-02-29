Украинская телеведущая Алла Мазур, которая страдает от онкологического заболевания, трогательно поздравила коллегу



Как передает Politeka.net, об этом сообщается на Telegram-канале "Особое с Соломией".



Телеведущая растрогала словами о корреспонденте программы новостей Олеге Тудане, который уже несколько лет борется с раком нижней трети пищевода.

Известно, что он пережил ремиссию, но сейчас произошел рецидив.

"Олежка! Мы сейчас с тобой очень похожи, даже визуально, и это правда. Только я тут накрасилась и причесалась, чтобы тебя поздравить и сказать - все у нас будет хорошо, организм очистится, восстановится, мы будем бдительны, и больше не подпустим болезнь ни на шаг к нам", - сказала Мазур.

Также для желающих оказать материальную помощь указан номер карточки ПриватБанка: 5167 9856 6001 5389 Тудан Олег Васильевич.

Ранее мы писали, что Алла Мазур поделилась подробностями борьбы с раком и дала советы украинцам, как избежать худшего. Телеведущая не стала рассказывать подробности о своей болезни, но призналась, что проходит курс лечения.

Она отметила, что лечение ни в коем случае нельзя откладывать. Нужно обязательно принимать помощь близких и друзей. Журналистка призвала украинцев ежегодно проверяться на опасные симптомы.

Напомним, ранее руководитель благотворительного фонда "Милосердие Ради Будущего" Андрей Козак заявил, что Алле Мазур предстоит тяжелая операция. Четыре химиотерапии уже позади, а сил у нее осталось мало.

Напомним, что Алла Мазур поделилась неожиданной радостью: "Прыгаю, как маленькая девочка".

А еще Politeka писала, что раскрыта правда о состоянии больной раком Аллы Мазур, сил осталось мало.

Также Politeka сообщала, что Алла Мазур немедленно обратилась к украинцам, последний пост поражает: "Боритесь!".