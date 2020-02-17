Украинская телеведущая Алла Мазур, у которой недавно диагностировали рак, поделилась снимком со своим другом

Фото журналистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На серии фотографий Мазур стоит в обнимку с известным журналистом Андреем Цаплиенко, который преимущественно снимает репортажи на передовой.

«Отэфирили… а то ходишь-ходишь среди этих звезд - и сфотографироваться вместе некогда Андрей Цаплиенко наконец в Киеве - и на редкость без привычной фронтовой униформы», - отметила Мазур.

Отметим, что Цаплиенко постоянно находится в разъездах, поэтому Мазур была так рада встретиться с другом.

Фолловеры журналистки поставили больше 3500 лайков под постом звезды. Большинство поклонников пожелало ей скорейшего выздоровления.

«Ну очень приятно видеть вас такими. Аллочка, верю в вашу силу и в силу поддержки окружающих вас! И будет всё хорошо!», «Аллочка, ты прекрасна! Скорейшего выздоровления тебе, милая!», «Красивая парочка», «Здоровья», "Алла - все будет хорошо! Вся Украина с Вами!", - пишут люди.

Ранее мы писали, что Алла Мазур поделилась подробностями борьбы с раком и дала советы украинцам, как избежать наихудшего. Как известно, 54-летняя ведущая борется со злокачественной опухолью. Мазур не стала рассказывать подробности о своей болезни, но призналась, что проходит курс лечения.

На одном из снимков в Инстаграм звезда поделилась полезными советами. Она отметила, что лечение ни в коем случае нельзя откладывать. Нужно обязательно принимать помощь близких и друзей. Журналистка призвала украинцев ежегодно проверяться на опасные симптомы. Кроме того, она призвала не паниковать при получении тревожного прогноза, а искать хорошего врача.

Напомним, что Алла Мазур поделилась неожиданной радостью: "Прыгаю, как маленькая девочка".

А еще Politeka писала, что раскрыта правда о состоянии больной раком Аллы Мазур, сил осталось мало.

Также Politeka сообщала, что Алла Мазур экстренно обратилась к украинцам, последний пост поражает: "Боритесь!".