Звезда советского кино Наталья Назарова столкнулась с безденежьем после того, как завершила карьеру

Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Андрея Малахова, передает Politeka.net.

30 лет назад с Натальей Назаровой, которую полюбила даже Людмила Гурченко, произошла трагедия: злоумышленник напал на нее и ударил ее по голове тяжелым предметом.

У актрисы медики диагностировали черепно-мозговую травму, а потом — шизофрению. После пережитого нападения Наталья Назарова практически стала затворницей и проживает в скромной однушке на окраине Москвы.

«Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Пользуюсь чугунным утюгом. Нагреваю его и глажу. Соседи ко мне не очень хорошо относятся. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой. Для многих это покажется хламом, а для меня они — новая работа», - рассказала бывшая актриса.

Назарова также призналась, что после потери работы ей с мамой приходилось покупать обрезки свинины, чтобы не умереть с голода.

«Моя карьера закончилась очень страшно. В театре у меня резали обувь, мои часы забрали. Когда я не пришла на работу, меня отчислили. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы покупали дешевые обрезки свинины — ими питались», - с ужасом вспоминает звезда советского кино.

Назаровой-старшей не стало в начале нулевых и с тех времен Наталья живет в полном одиночестве. Соседи бывшей артистки опасаются, что женщина может стать жертвой черных риелторов.

«Я провожу карантин за телевизором. Все мои родственники не отвечают на звонки. В данной ситуации могу рассчитывать только на себя. Не знаю, что сейчас с бывшим мужем (театроведом Вячеславом Обросовым). Я очень ошиблась в жизни. Семью я хотела, а детей — нет, потому что все мое время забирал театр. После развода у меня были мимолетные романы. Замуж я больше так и не вышла», — резюмировала Наталья Назарова в эфире программы Малахова.

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