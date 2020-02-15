Покойная актриса Людмила Гурченко накажет тех, кто решит ее "воскресить"
Об этом предупредила ясновидящая Кажетта Ахметджанова.
По ее словам, идея основателя "Дома-2" Валерия Комиссарова "вернуть к жизни" актрису закончится горем.
Эксперт подчеркнула, что когда человек умирает, его фантомное поле остается в тонких мирах.
"Если у человека была сильная энергия, она начинает преследовать тех, кто беспокоит", – заявила она на росТВ.
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Ясновидящая считает, что Гурченко была светлым человеком и не сможет отомстить тем, кто собирается использовать ее.
В то же время, она подчеркнула, что это плохая идея.
"Знаете, они же мстят с того мира", — заключила она.
Напомним, идею "воскресить" актрису пришла в голову скандальному российскому режиссеру Валерию Комиссарову.
Он предоставил зрителям возможность увидеть голограмму в 3D с изображением Гурченко и услышать ее голос.
Правда, изображение нечеткое, а голос, по словам очевидцев, совсем не похож.
Общество такую идею не оценили и продюсер уже оправдался.
По его словам, достойных ведущих сейчас мало, поэтому он решил вернуть любимицу публики. В ней, уверен продюсер, сочеталась харизма, умение убеждать и вызывать доверие.
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