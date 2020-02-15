Покойная актриса Людмила Гурченко накажет тех, кто решит ее "воскресить"



Об этом предупредила ясновидящая Кажетта Ахметджанова.



По ее словам, идея основателя "Дома-2" Валерия Комиссарова "вернуть к жизни" актрису закончится горем.

Эксперт подчеркнула, что когда человек умирает, его фантомное поле остается в тонких мирах.

"Если у человека была сильная энергия, она начинает преследовать тех, кто беспокоит", – заявила она на росТВ.

Ясновидящая считает, что Гурченко была светлым человеком и не сможет отомстить тем, кто собирается использовать ее.

В то же время, она подчеркнула, что это плохая идея.



"Знаете, они же мстят с того мира", — заключила она.

Напомним, идею "воскресить" актрису пришла в голову скандальному российскому режиссеру Валерию Комиссарову.

Он предоставил зрителям возможность увидеть голограмму в 3D с изображением Гурченко и услышать ее голос.

Правда, изображение нечеткое, а голос, по словам очевидцев, совсем не похож.

Общество такую идею не оценили и продюсер уже оправдался.

По его словам, достойных ведущих сейчас мало, поэтому он решил вернуть любимицу публики. В ней, уверен продюсер, сочеталась харизма, умение убеждать и вызывать доверие.

Еще мы писали, что Кобзон «воскрес» на Новый год.

Также politeka сообщала, что Гурченко пережила страшную драму во время отношений с Кобзоном: тайна открылась спустя годы



