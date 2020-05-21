Вчора, 20 травня, голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко відвідав випробування озброєння, техніки та військової продукції вітчизняного виробництва на Гончарівському загальновійськовому полігоні, в Чернігівській області

Там, зокрема, проводились випробування легкого переносного ракетного комплексу (ЛПРК) «Корсар» з тепловізором ТН-100 та нового міномету «МП-120». Одночасно були проведені навчання операторів з різних військових частин та практичні вправи з новою технікою, пишут "Акценти".

Під час випробувань голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко провів зустріч із заступником Міністра оборони України Олександром Миронюком. Вони обговорили перспективи створення військового інноваційного технополісу на базі Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який працює в Чернігові.

“Обговорили можливості розширення виробництва високоточного озброєння та військового спорядження в Чернігівській області. А також використання потенціалу аеродрому “Півці” для потреб цивільної авіації. По всім питанням намітили плани реалізації” – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Андрій Прокопенко.

Крім того, як зазначив Прокопенко, користуючись нагодою, представили керівництву Міноборони потенціал підприємств Чернігівської області, зокрема, продукцію ТОВ “Сівертекс”. Воно спеціалізується на виготовленні високоякісних військових наметів та модульних наметових містечок. Ще одним напрямком є виготовлення парашутів різних типів. Зараз ідуть випробування гальмівних парашутів для літаків МІГ-29.

Наразі компанія працює над експериментальними зразками й інших типів парашутів – тестують тканини для купола та строп виробників з різних країн.