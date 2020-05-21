Блогер и волонтер Наталья Юсупова раскритиковала Владимира Зеленского за борьбу с эпидемией

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.



Комментируя пресс-конференцию президента Украины, она уделила особое внимание ситуации с эпидемией в стране.



"Оказывается мы, мастера спорта по борьбе с вирусом. Не Вы, а мы! И не Вы грузили собственноручно грузы в сотни килограмм, не Вы ездили на закупки необходимого для медиков, не Вы стояли в очередях на отсылки и не Вы обеспечили больницы всем необходимым", - отметила волонтер.

Также она подчеркнула, что волонтеры даже не получили благодарности за свои действия.

"Это сделали простые люди, а организовали волонтёры, которым Вы даже спасибо не сказали. Ни воинам, ни медикам, ни волонтёрам, никому! Голобородько отлично сыграл свою роль в кино, а реальности не смог даже малого", - считает волонтер.

Ранее Юсупова выступила с предложением в связи с продлением карантина.

"Касательно карантина, можете меня ругать, но, если весь мир продлевает, и мы должны. Только все, а не так что своим можно работать и зарабатывать, а среднему и малому бизнесу нельзя", - отметила она.

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