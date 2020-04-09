Из Украины в Италию вывезли 5 тонн дезинфицирующего средства

Об этом сообщила известная телеведущая и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook. «Самая богатая страна?» - иронично спрашивает журналистка.

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При этом она обратила внимание на то что, в киевских магазинах в то же время 100 мл антисептика с алоэ вера – 99 грн. Лимоны – 110 грн за кг. Имбирь – 50 грн 100 гр. Чеснок – 150 грн за кг.

Журналистка отметила, что складывается такое впечатление, что «кто-то готовит запасной аэродром, когда окажется, что страна экономически очень сильно пострадала от слепого копирования европейского карантина и от хаотического возвращения туристов пару недель назад».

Отметим, 8 апреля, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с антисептиками, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал он.

Напомним также, Министерство государственных активов Польши сообщило, что получит 400 тонн медицинских средств и оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса.

Самый большой в мире грузовой самолет "Мрия" долен доставить груз в Варшаву 14 апреля. Самолет привезет из Китая 7 миллионов масок и несколько сотен тысяч защитных костюмов.

Какое всего количество рейсов осуществит "Мрия" для доставки груза – не сообщается. Максимальная коммерческая нагрузка самолета Ан-225 – 250 тонн, поэтому доставить все за один рейс – невозможно.

Gepostet von Антон Геращенко am Dienstag, 7. April 2020

Напомним, у Зеленского проговорились о введении чрезвычайного положения в Украине: «По состоянию на сейчас…».

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