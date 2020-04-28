Появилась реакция нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко на громкое расследование вокруг его ресторана

Об этом пишет Politeka.net.

Оправдаться за люксовый ресторан, который работает во время карантина, Николай Тищенко попытался в своем личном Instagram.

В частности, народный депутат от "Слуги народа" признал, что его люксовый ресторан "Велюр" в данный момент работает, но он якобы его использует не по назначению.

"...Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи... Это своеобразный такой штаб", - оправдался Тищенко.

Нардеп также заявил, что встречается в ресторане якобы со своими помощниками.

"...Ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей... Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными....", - попытался Тищенко отвести глаза от громкого скандала.

Пользователи высмеяли Николая Тищенко за попытки оправдаться и отметили, что нардеп "много себе позволяет".

"Почему ресторан работает?", "Мне кажется вы потеряли чувство реальности", "Потому что Колян слишком много себе позволяет", "Отца, который гулял с ребёнком забрали за нарушение карантина на глазах ребёнка. А у вас и ресторан работает для избранных во время карантина, и посетители все без масок. Есть закон?", "В смысле единичные гости?! Значит там все таки работают люди, повара, официанты", "Ну, Коль, это смешно. Никто уже не верит. Единичные встречи...", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в разгар голодных бунтов "Слуги" отсиживаются в ресторане нардепа Тищенко.

Выяснилось, что ресторан продолжают посещать депутаты и люди, близкие к студии «Квартал 95». В ресторане были замечены нардепы Антон Яценко и Игорь Негулевский, экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, а также менеджер Метинвеста Виталий Кисель. Кроме этого, в окружении соратников Игоря Коломойского в заведении был Павел Куфтырев. Однако, когда журналист пытался заказать столик в заведении, ему отказали, отметив, что ресторан не работает.

Напомним, что новый голодный бунт вспыхнул в Украине, людей штрафуют и запугивают: кадры происходящего.

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