Скандал с нардепом из "Слуги народа" Евгением Брагаром, посоветовавшим пенсионерке продать "элитную" собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, заиграл новыми красками

Стало известно, что на платформе ГП «СЕТАМ», подчиненной Минюсту, проводятся аукционы по продаже собак, изъятых у владельцев - предварительно, из-за накопившейся задолженности за коммунальные услуги.

Так, на днях Минюст продал на аукционе рыжую овчарку жителя Измаила, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Одесса Сейчас". Пустили "тузика" с молотка за 500 гривен.

"Суд описал и арестовал имущество должника еще 8 апреля, - говорится в сообщении Телеграм-канала. - Животное конфисковали за 2 недели до торгов и выставили на аукцион. Пса хотели приобрести 4 участника торгов, но трое не оплатили гарантийный взнос, и «лот» достался победителю, предложившему минимальную сумму за собаку".

На 22 мая на "СЕТАМ" запланирован еще один акукцион. Лот - питбультерьер. Указано, что собаку арестовали вместе с имуществом должника в 2019 году Лиманским горотделом исполнительной службы в Донецкой области. Стартовая цена собаки 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.

25 мая должен состояться еще один аукцион, где хотят продать собаку породы восточноевропейская овчарка. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Стартовая цена - 1300 гривен, но претендентов на покупку также пока нет.

Следом за поднятой шумихой вокруг продажи собак появилась реакция главы Минюста Дениса Малюськи. Как передает Телеграм-канал Pavlovsky News, министр прокомментировал, что, в частности, упомянутого выше питбультерьера собираются пустить с молотка не за долги его владельца, а за то, животное является агрессивным и якобы кого-то укусило.

Стоит отметить, как показывает судебная практика, у должника по оплате коммуналки могут отбирать имущество, если задолженность превысила десять минимальных зарплат, то есть 35 тысяч грн.

Напомним, совсем недавно вся страна смеялась над выходкой нардепа Евгения Брагара, который во время эфира на одном из украинских телеканалов посоветовал дозвонившейся пенсионерке продать собаку, если та "элитной породы", дабы рассчитаться за непомерно дорогой газ.

Напомним, что у Зеленского разозлили украинцев глупым советом, хуже Брагара: «Чтобы меньше платить…»

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