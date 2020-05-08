«Слуга народа» Евгений Брагар вляпался в очередной скандал

Народный депутат, который стал знаменитым после того, как посоветовал пенсионерке продать собаку и заплатить за газ, умудрился снова отличиться, передает Politeka.net.

В этот раз парламентарий обратился с официальным письмом в Министерство образования и науки, в котором предлагает отменить изучение истории Украины в 5 классе.

«Начальный курс истории Украины за 5 класс охватывает материал, который более углубленно подается в курсах истории Украины за 7, 8, 9, 10 и 11 классы. Это все приводит к тому, что курс истории Украины 5 класса поверхностный и низкоинформативный. Это в свою очередь приводит к отсутствию достаточного количества фактов по учебному курсу для формирования самостоятельного критического мышления учеником, местами заменяя это оценочным суждением учителя», – написал Брагар, добавив, что нагрузка на школьников «превышает все санитарные нормы».

Фото письма он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, но после того, как вокруг него разгорелся скандал, снес пост.

В комментариях под публикацией пользователи не пожалели сарказма в адрес молодого нардепа, который фонтанирует идеями.

«На лице сплошной интелект. А глаза-то. Такие умные-умные. Аж страшно», «Оно, наверное, как и другие депутаты-однопартийцы, образования вообще нет, как и мозгов», «Брагар, я кота не продам!», «Всей ВР нужно срочно пройти нарколога и психиатра», «Да сколько можно терпеть неадекватов в правительстве. Где он учился, откуда он взялся?», «Полное плоскостопие головного мозга!», – пишут в самых приличных комментариях.

Однако нашлись и те, кто не спешит клеймить депутата.

«Видно, из комментаторов никто этот учебник в глаза не видел, я не защищаю этого типа, но учебник - это хаос, дети даже не понимают слов и терминов в нем, очень тяжелый для 10 лет, отменять не надо, надо программу усовершенствовать», – пишет Наталья Опрышко.

Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

Как сообщала Politeka, Брагара собираются отправить в армию после скандала с собакой: "время пришло".

Также Politeka писала, что Разумков пригрозил нардепам из за скандала с собакой: "значок, мандат, должность".