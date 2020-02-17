Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив оскандалилась в эфире одного из политических ток-шоу

Женщина обсуждала тарифы в эфире Свободы слова с Савиком Шустером. В процессе дискуссии она заявила, что всем украинцам нужно устанавливать газовые счетчики и контролировать, сколько ресурсов они тратят. Чтобы меньше платить за коммунальные услуги, Ковалив посоветовала украинцам не открывать окна на проветривания.

«Стало тепло, в декабре температура плюс пять – значит, не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27, по 30 градусов – и за это все мы платим», - заявила чиновница.

Отметим, что, согласно рекомендациям врачей, для создания здорового микроклимата дома необходимо регулярное проветривание. Так как люди проводят на улице всего 10% своего времени, они постоянно нуждаются в свежем воздухе. Медики утверждают, что от свежести воздуха в помещении зависит самочувствие, настроение и работоспособность человека.

«Слуги народа» не первый раз попадают в подобные скандалы. Недавно депутат от правящей партии Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Циничное предложение депутат озвучил в эфире одного из украинских телеканалов. Заявление молодого политика потрясло других спикеров и ведущего. Они даже не нашлись, что сказать. Этот скандал получил широкий резонанс в украинском обществе, а также стал основой для многочисленных шуток и мэмов. Только ленивый не посмеялся над глупым советом Брагара.

Например, скандальный депутат Илья Кива предложил вместо продажи домашних питомцев отлавливать воробьев и голубей, а потом продавать их в цирк. Если же долгов у украинцев много, можно продать почку или печень.

Напомним, что Евгений Брагар снова оскандалился из-за пенсионерки с собакой: "Кто за такого замуж пойдет?".

А еще Politeka писала, что "клубничку" с Нефедовым слили в сеть, переплюнул даже Киву: "Гражданочка, откройте багажник!".

Также Politeka сообщала, что Зеленский покаялся перед украинцами за скандального Брагара: "Умный человек, но...".