Актриса Ирма Витовская высказалась о работе в русскоязычных проектах



Свое мнение она выразила в интервью "Укринформу".

По ее словам, решение по этому поводу она приняла уже давно.

"Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", - подчеркнула она.

В то же время, актриса не обвиняет своих коллег, которые не прислушались к ее советам.

"Я понимаю, что сейчас трудно найти работу, чтобы продержаться и обеспечить детей, больных родителей, снимать квартиры. Они ломаются и идут сниматься на русском языке", - отметила актриса.

Более того, она считает заработки в РФ настолько недопустимыми, что готова работать в фастфуде.



"Я такая нарванная, что могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому я пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь никогда. Пока эта война длится, я буду стоять на этом, это мой фронт", - сказала Витовская.

Напомним, что в одном из интервью актриса заявила, что украинцам нужно проходить тест на гражданство

По ее словам, человек, который не может ответить на вопрос, гражданином какой страны он является, не имеет права определять ее судьбу.

"Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", – заявила Витовская

Напомним, легендарная советская и российская актриса Лия Ахеджакова считает, что запрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма «неправильно». Ахеджакова уверена, что в данном вопросе власти Украины поступают по-советски.

Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.

Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.

Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.



