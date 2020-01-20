Чтобы изменить страну к лучшему, во власти недостаточно одного человека с порывами и стремлениями сделать Украину лучше

Такой должна быть вся новая команда, уверена заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино Ирма Витовская. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

Оценивая нынешнюю политическую ситуацию в стране, она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский уже сильно устал.

«Я допускаю период его собственного романтизма. Другое дело, что, мне кажется, он не понимает, что это все такое», – отметила Витовская.

Актриса подчеркивает, что совершенно не завидует тому, кто решится возглавить такое государство без «осознательной терапии». Гореть желанием перемен к лучшему должно все окружение президента, но на самом деле картина вырисовывается печальная.

«Я смотрю на некоторых депутатов и меня просто «шляк трафляе». Ну это же такое интеллектуальное убожество. Что они могут, бедаки, сделать? Они сами с собой не могут сделать ничего. То, что они некоторые открывают рот, – это просто базарняк. Какая-то уборщица умнее за некоторого депутата, извините», – эмоционально высказалась Витовская.

По словам женщины, беда украинцев в том, что они голосуют, руководствуясь эмоциями и совершенно не вникая в политический расклад государства, а потом просто не могут адекватно пояснить свой выбор.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет давить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, что может привести к гражданской войне на территории нашей страны.

В частности, президент РФ Владимир Путин будет «уговаривать» главу Украины признать так называемые республики «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, Зеленский допустил фатальную ошибку, рейтинг президента летит вниз.

Как сообщала Politeka, Зеленский отомстил за проваленный закон, отдан приказ о закрытии игровых залов

Также Politeka писала, что Зеленскому срочно вызвали скорую.