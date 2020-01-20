Актриса Ирма Витовская высказалась об отношениях с Россией



Свой комментарий она дала в интервью «Украинской правде».



Ранее Витовская заявляла, что ей не понятна позиция, когда "искусство вне войны, вне политики". И на вопрос интервьюера почему она так считает, актриса ответила:



"Ну, кроме того, что актриса, я еще и человек и гражданка. Я никогда никого не хочу обвинять или осуждать. Есть Господь Бог этого и кармическая ответственность. Но вопрос чести, нравственной стерильности."

Также она пожаловалась на убыток после запрета на сотрудничество с РФ.

"Я потеряла 70% своих заработков, отказавшись (от съемок в работах, сделанных совместно с РФ - ред). Честно говорю, мне тяжело. Это большой удар, когда ты годами привык. Но важнее иметь моральную сатисфакцию", - считает актриса.

По ее словам, это мировоззренческая и ценностная война.

"И, собственно, среди украинцев много не вкуривают вообще, что происходит, в какое историческое время они живут, что это за страна, кто они и откуда. Перед тем, как открывать рот - "Вот я здесь всегда жил!" - должны быть кладбища по 400-500 лет. Я знаю могилу своей прапрабабушки с 1861 года, которая лежит в Галичине. Это единственный кладбище, сохранившийся.", - напомнила актриса.

Кроме того, она назвала Донецк важным для нее городом.

"Но я знаю историю разную, различных регионов. И Донецк для меня очень важный город, там проводилось в моем детстве лето. И у меня, понимаешь, может быть очень большая травма, когда я встречусь с теми, кто поддержал другую ценность", - заключила она.



Ранее актриса, оценивая нынешнюю политическую ситуацию в стране, она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский уже сильно устал и подчеркнула,

что совершенно не завидует тому, кто решится возглавить такое государство без «осознательной терапии». Гореть желанием перемен к лучшему должно все окружение президента, но на самом деле картина вырисовывается печальная.

Напомним, Зеленский допустил фатальную ошибку, рейтинг президента летит вниз.

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