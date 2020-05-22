Всплыли подробности о комбате батальона «Луганск-1» Сергее Губанове, погибшем на Донбассе

Как стало известно ранее, оккупанты подорвали мину на пути следования боевой патрульной группы украинских бойцов. В результате взрыва погиб командир добробата МВД «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов. В своем Фейсбук экс-народный депутат Татьяна Черновол рассказала о том, что именно комбат был целью боевиков.

«Это очень большая потеря для страны. Он был уникальный командир. Полицейское патрулирование «нулевки» Луганщины осуществлял его батальон «Луганск-1». Поэтому линия фронта на Луганщине в несколько раз упорядоченнее, надежнее, и не такая дырявая, как в Донецкой области», - подчеркнула она.

Черновол отметила, что только благодаря профессионализму Губанова и его команды раздел линии фронта в Станице Луганской и Золотом не стал катастрофой.

«Поэтому понимаете, как за ним охотились враги - он у них был костью в горле ... Как теперь без него?...», - поинтересовалась Черновол.

Она рассказала, что как украинскому патриоту из Луганска комбату пришлось пройти через многое. Однако, если «подвалы сепаров» были легким испытанием, то гораздо тяжелее Сергею было перенести тот факт, что его родители встали на сторону врага, остались в оккупированном Луганске и отказались от сына.

«Война несколько раз разрывала его на куски», - написала экс-нардеп.

Она также добавила, что на самом деле комбат батальона «Луганск-1» был очень благородным человеком.

Напомним, Украина потеряла легендарного комбата, за жизнь его побратимов идет борьба.

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