На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Министерство юстиции продает за долги породистых собак

Аукцион запланирован 22 мая на "СЕТАМ". Лот - питбультерьер. Указано, что собаку арестовали вместе с имуществом должника в 2019 году Лиманским горотделом исполнительной службы в Донецкой области. Стартовая цена собаки 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.

Украинцев эти факты привели в замешательство и ярость - их возмущению не было границ.

"Надеюсь, что это прикол какой-то", "Так и до рабов дойдут", "А дальше что, детей продавать?", "А завтра скажут почку отдай, а затем и ребенка на органы?", "Догхантеры при власти", "Я в отчаянии! Как так? Это не гуманно! Им легче если они получат 112 гривен, или даже 1300? И где же дно в конце концов? Скоро детей будут конфисковывать?", - писали в сети.



Что самое страшное, это не единственный случай.



На днях Минюст продал на аукционе рыжую овчарку жителя Измаила за 500 гривен.

Суд описал и арестовал имущество должника еще 8 апреля. Животное конфисковали за 2 недели до торгов и выставили на аукцион.

Пса хотели приобрести 4 участника торгов, но трое не оплатили гарантийный взнос, и «лот» достался победителю, предложившему минимальную сумму за собаку".

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