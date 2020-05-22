В Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил композитор Владимир Быстряков.

По его словам ситуацию в Украине можно сравнить с жизнью при большевиках, заявил он в 2017 году.



"Мы сейчас живем в таком царстве абсурда, которого я не помню за всю мою жизнь. Мы жили в царстве абсурда... при большевиках, да. Там нас учили любить дедушку Ленина, рассказывали, что у нас самое счастливое детство и так далее, и тому подобное. Я понимал, что это, так сказать, немножко не соответствует истине", - заявил он.

Также он отметил, что не одобрял агрессивную политику СССР, а после его распада Украина попала в очередной "абсурд".



"Я все это воспринимал как свои личные потери. Я переживал Афганистан, в 79-м он был, по-моему… Почему туда поперлись? Потому что нами руководили старики, которые ни черта не смыслили – все эти брежневы, сусловы и так далее. Но мы из одного абсурда попали в другой. У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - заключил композитор.

Ранее мы сообщали, что российский актер Геннадий Хазанов сделал странное заявление об Украине раскритиковав демократию и сравнив украинцев с рабами.

"Демократия, о которой сейчас говорят в Украине, проходит стадию молочно-восковой спелости. Гитлера в Германии тоже выбрали законно, демократично.

Рабство, сидящее внутри людей, населяющих все постсоветское пространство, имеет многовековые корни. Это генетика. Простой человек не хочет никаких потрясений. Фраза "лишь бы не было войны" вызывает раздражение, мол, что вы с войной пристали. А когда это стало реальностью... Когда люди не знают, что с ними будет завтра... Революция всегда пожирает своих детей", - сказал он.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.