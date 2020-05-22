Писательница Оксана Забужко призывала украинцев не стеснятся украинского языка
Слова ее обращения приводит ZiK.
“Дорогие украиноязычные соотечественники, по-моему, вы еще не поняли: впервые с 1927 года вас защищает закон. Даже если это пока только символический капитал – это капитал. И колоссальный. И нам всем, как гражданам (независимо от того, в каком кто языке рожденный), еще предстоит научиться им пользоваться", - отметила писательница.
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По словам Забужко, начать стоит з того, что прекратить оправдываться за свою украиноязычность.
"Вы в своем праве, и ничего не надо больше доказывать – это ваш дом, и это ваш язык: та самая, за которую еще недавно расстреливали, а совсем недавно, уже на нашей памяти – смеялись", - напомнила писательница.
"Давайте просто поставим отдельную свечу - за души всех, ее погибших за последние полтора века: похоже, у Бога на наш язык был/есть какой-то отдельный серьезный план", - считает Забужко.
А вот для тех, кто не согласен с этим она сделала отдельное предложение:
"А кому это (украинский язык - ред.) не нравится - ну так никто тут силой не держит: мир широк, рейсов из Украины много, вон в Борисполе, говорят, новый терминал открывают - какие проблемы, счастливого пути и хорошего лету!", - заключила она.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.