Писательница Оксана Забужко призывала украинцев не стеснятся украинского языка

Слова ее обращения приводит ZiK.

“Дорогие украиноязычные соотечественники, по-моему, вы еще не поняли: впервые с 1927 года вас защищает закон. Даже если это пока только символический капитал – это капитал. И колоссальный. И нам всем, как гражданам (независимо от того, в каком кто языке рожденный), еще предстоит научиться им пользоваться", - отметила писательница.

По словам Забужко, начать стоит з того, что прекратить оправдываться за свою украиноязычность.

"Вы в своем праве, и ничего не надо больше доказывать – это ваш дом, и это ваш язык: та самая, за которую еще недавно расстреливали, а совсем недавно, уже на нашей памяти – смеялись", - напомнила писательница.

"Давайте просто поставим отдельную свечу - за души всех, ее погибших за последние полтора века: похоже, у Бога на наш язык был/есть какой-то отдельный серьезный план", - считает Забужко.

А вот для тех, кто не согласен с этим она сделала отдельное предложение:

"А кому это (украинский язык - ред.) не нравится - ну так никто тут силой не держит: мир широк, рейсов из Украины много, вон в Борисполе, говорят, новый терминал открывают - какие проблемы, счастливого пути и хорошего лету!", - заключила она.