Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии

Подобное мнение в своем Facebook озвучила украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко, передает Politeka.net.

В частности, она решила прокомментировать объявление в России граждан Украины и Беларуси "носителями" русского языка.

"Вирус "Россия" убивает нас ежедневно и регулярно, и никаких попыток защитить от него страну действующее руководство не демонстрирует – наоборот, всячески демонстрирует, что оно "вирус-Россия-френдли", – предупредила Забужко.

По ее словам, изменения в Конституцию означают, что украинцы якобы будут подчиняться Кремлю по языковому признаку.

Забужко также в недоумении, почему МИД Украины никак не отреагировало на скандальные изменения, ведь после такого заявления "дипломаты должны были кричать на весь мир".

"Просто еще никто не оценил как следует величия замысла: это не что, как подготовка ползучей "аннексии с языка", - проанализировала она новый план Кремля под названием "Аннексия-2".

Подытоживая, Оксана Забужко порекомендовала украинцам избегать русского языка в международном общении и всегда акцентировать внимание на национальной идентичности.

"И так – до конца войны. Зона турбулентности началась. Пристегните ремни безопасности", – резюмировала писательница в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин сможет править вечно в России после одобрения поправки об обнулении президентских сроков.

Он лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

После его слов Государственная Дума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Напомним, Путин досрочно уйдет в отставку: стали известны важные детали.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

Также Politeka писала, что Кикабидзе размазал Путина за агрессию против Украины: "Правнукам будет стыдно".