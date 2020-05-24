Надежда Савченко оскандалилась появлением на российском телевидении
Бывший народный депутат Украины неожиданно решила дать интервью российскому пропагандистскому каналу «НТВ». Оно выйдет в эфир в программе «Новые русские сенсации». Любопытно, что в анонсе самого телеканала Савченко назвали «убийцей».
«Надежда Савченко — убийца, которую сделали героем Украины, а потом врагом народа, — дала первое большое интервью российскому телеканалу. В это воскресенье оно выйдет в эфир НТВ в программе "Новые русские сенсации". В подарок Савченко Владимиру Зеленскому к годовщине его президентства», - говорится в сообщении на сайте «НТВ».
«Я знаю, как вы работаете. Я буду говорить по теме, которую мы определили, и я буду говорить на украинском языке», - говорит Савченко в коротком отрывке интервью, который показали в анонсе.
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В сети считают, что это интервью стало ответом на скандальные беседы украинского журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным и предательницей Украины Натальей Поклонской.
«Симметричный ответ на Гиркина от российского НТВ. Надеюсь, Надя не продешевила с ценником своего интервью», - говорится в публикации Телеграм-канала Ivko.Live.
Отметим, что ранее Савченко довольно резко раскритиковала пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по случаю годовщины его правления. По ее словам, глава государства наговорил «много пустых, глупых и неправдивых вещей».
Напомним, одиозную Савченко позвали замуж: кто сделал предложение руки и сердца.
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Также Politeka писала, что Савченко устроила «шабаш» с подружками Януковича, кадры облетели сеть: «Три гадюки за столом».