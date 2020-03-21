Скандальная бывшая депутатка Надежда Савченко рассказала о своей личной жизни

Как передает Politeka.net, 38-летняя Савченко раскрыла пикантные подробности в программе "Світське життя", ведущая которой Катя Осадчая подловила Надежду на мероприятии по случаю дня рождения Дмитрия Гордона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам экс-нардепа, она получила множество предложений выйти замуж. Причем, как от политиков всех рангов, так и обычных украинских парней-работяг. Однако, есть один момент, который, как призналась сама Савченко, ее сдерживает.

"Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой выбор... Пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - поделилась Надежда.

Также Савченко прокомментировала ситуацию с экс-главой СБУ Василием Грицаком, который когда-то посадил ее в тюрьму. Дело в том, что последний также присутствовал на праздновании дня рождения Гордона, и Осадчая предположила, что Савченко может высказать тому в лицо неприглядные вещи.

Надя отшутилась, что, наоборот будет с ним танцевать и добавила: "Сегодня мы все собрались в гости ... и мы все в принципе остаемся людьми, толерантными и вежливыми настолько, чтобы не испортить вечер".

Ранее мы сообщали, в сети обсуждали фото Савченко, сделанное на банкете, на котором она оказалась рядом с экс-президентом Леонидом Кравчуком.

Надежда наклонилась к нему поближе, в то время как бывший президент выглядел растерянно. Внимание многих украинцев привлек наряд Савченко: полностью черная одежда с большим вырезом на юбке. На фото она сидит скрестив ноги в колготках и черных туфлях.

Напомним, Савченко сделала предсказание и назвала год исчезновения Украины.

Как сообщала Politeka, Савченко ушла в модели: в сеть слили фотосессию на пляже.