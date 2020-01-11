"То ли чай пьют, то ли яд сцеживают"

Одиозная Надежда Савченко засветилась в компании соратниц сбежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича

Экс-нардеп неожиданно для многих встретилась с бывшим министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим депутатом Еленой Бондаренко. Как сообщает Politeka, соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Фейсбук украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

Он пояснил, что Савченко встретилась с соратницами бывшего президента в рамках нового эфира на телевидении. Лукаш и Бондаренко стали гостями программы «Каждый из нас президент» на телеканале ZIK, где Савченко обсудила с ними актуальные вопросы.

«Три девицы под окном

Забухали вечерком" (с)

Нет, ничего такого - просто эфир на ЗИК, к Лукаш и Бондаренко пришла Надюха Савченко. Сидят вот, то ли пьют из чашек, то ли в чашки яд сцеживают...», - подписал кадр с тремя женщинами Голобуцкий.

Украинцев очень заинтересовала такая встреча. Под постом блогера тут же появилось множество комментариев.

«Боже, сколько аналогий напрашивается! Первое - три ведьмы из "Макбета". А еще анекдот типа "я вас, б..ей, тут целый год собирал"... однако. вариант с ядиком интересен...», «Где самовар и кокошники?», «Хэт-трик. Вот это мощное кккомбо. Мрак», «Матюшки-батюшки – вот это кубло гадючье», «Кремлевские девачки с украинским застольем. Завербованные и продажные, тьфу», «Ячейка ФСБ в сборе, а чего прятаться?», «Три гадюки за столом...Жалабна завилі..», «Три кобылы вечерком угощались п̶и̶в̶к̶о̶м чайком», «Вот так серпентарий», «Шабаш!», - пишут люди.

Ранее Надежда Савченко рассказала о своей личной жизни. 38-летняя экс-депутат раскрыла пикантные подробности в программе "Світське життя".

По словам экс-нардепа, она получила множество предложений выйти замуж. Причем, как от политиков всех рангов, так и обычных украинских парней-работяг. Однако, есть один момент, который, как призналась сама Савченко, ее сдерживает.

"Пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - поделилась Надежда.

Напомним, одиозную Савченко позвали замуж: кто сделал предложение руки и сердца.

Как сообщала Politeka, Савченко в юбке засветила лишнее прямо перед президентом: на фото попал "запретный плод".

Также Politeka писала, что Савченко в колготках посветила телесами перед президентом.