Погода не радует украинцев теплом, несмотря на приближение календарного лета, и в ближайшие дни ситуация изменится не особо

По всей стране ожидаются дожди и грозы, температура воздуха немного повысится, прогнозирует Укргидрометцентр. Дату прихода в Украину настоящего тепла назвала синоптик Наталья Диденко.

В целом, украинцев ждут скачки температуры, которые могут сказаться на самочувствии, и стать настоящим ударом для метеочувствительных людей.

В понедельник, 25 мая, дожди ожидаются на всей территории Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Температура воздуха днем ​​на большей части территории - 14-17° тепла, в южных областях - 18-21°.

Во вторник, 26 мая, по всей территории Украины пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью 5-10°, днем ​​- 13-16°, в южных областях до 19° тепла.

27 мая на большей части территории так же дожди и грозы, однако в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму осадков не ожидается.

"Небольшое потепление можно ждать со среды... Если серьезно, более ощутимое тепло придет в Украину с 1 по 7 июня. Однако не уверена, будут ли все довольны", – добавила Диденко.

Так, как показывает прогноз Укргидрометцентра, температура воздуха днем ​​повысится – на большинстве территории 17-20°.

В четверг, 28 мая, в восточных и южных областях до 24° тепла. На всей территории Украины дожди, местами с грозами.

29 мая дождей не прогнозируется в Луганской области и в Крыму. На остальной территории - дожди, местами с грозами.

Температура в западных областях 13-17°, в центральных и северных - 17-21°, на востоке и юге Украины до 22-24° тепла.

Диденко отметила, что июнь принесет в Украину настоящее летнее тепло - 4 числа воздух прогреется до плюс 28 градусов.

Вместе с тем, конец весны и начало лета в Украине будут дождливыми, местами с грозами.

Такие резкие колебания температуры и дождливая погода могут вызывать сонливость у метеочувствительных людей, предупредила синоптик.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.