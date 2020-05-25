Стало известно, при каких условиях украинцы смогут посещать спортивные залы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, спортивные залы в Украине в условиях адаптивного карантина официально откроются уже 1 июня.

Но в Министерстве здравоохранения предупредили, что спортзалы будут функционировать при условии выполнения ряда требований.

В первую очередь, посещать спортзалы с 1 июня можно будет не больше, чем 10 людям одновременно. МОЗ рекомендует ежденевно измерять температуру работникам и всем посетителям без исключения.

Помимо этого, в спортзалах допускается нахождение только 1 человека на 10 квадратных метрах, а руководство заведения обязано заранее разместить везде антисептики и бумажные полотенца.

Также в МОЗ запретили пользоваться многоразовыми тканевыми полотенцами, размещать в спортзалах рекламы/журналы; проводить групповые занятия для более 10 человек и для детей в возрасте до 14 лет.

Более того, посетители спортзалов со стажем могут забыть о посещении бассейна, спа и массажных кабинетов.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве запустили метрополитен. В распоряжении КГГА сказано, что в метро не будут пускать пассажиров без масок и с симптомами ОРВИ. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

При обнаружении симптомов ОРВИ сотрудники метро должны провести температурный скрининг, а пассажиров, у которых выявят температуру тела выше 37,2 градуса, не пустят в вагоны.

Между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций обязаны обеспечить расстояние в 1,5 метра.

Как сообщала Politeka, правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

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