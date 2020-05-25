Стало известно, при каких условиях украинцы смогут посещать спортивные залы
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, спортивные залы в Украине в условиях адаптивного карантина официально откроются уже 1 июня.
Но в Министерстве здравоохранения предупредили, что спортзалы будут функционировать при условии выполнения ряда требований.
Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
Хозяйку самых красивых ягодиц в мире застали врасплох: "купальник потерялся"
Резкий разворот курса доллара, скачок тарифов и новые правила проезда — главное за ночь
Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами: "Безупречные изгибы"
В первую очередь, посещать спортзалы с 1 июня можно будет не больше, чем 10 людям одновременно. МОЗ рекомендует ежденевно измерять температуру работникам и всем посетителям без исключения.
Помимо этого, в спортзалах допускается нахождение только 1 человека на 10 квадратных метрах, а руководство заведения обязано заранее разместить везде антисептики и бумажные полотенца.
Также в МОЗ запретили пользоваться многоразовыми тканевыми полотенцами, размещать в спортзалах рекламы/журналы; проводить групповые занятия для более 10 человек и для детей в возрасте до 14 лет.
Более того, посетители спортзалов со стажем могут забыть о посещении бассейна, спа и массажных кабинетов.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве запустили метрополитен. В распоряжении КГГА сказано, что в метро не будут пускать пассажиров без масок и с симптомами ОРВИ. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.
При обнаружении симптомов ОРВИ сотрудники метро должны провести температурный скрининг, а пассажиров, у которых выявят температуру тела выше 37,2 градуса, не пустят в вагоны.
Между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций обязаны обеспечить расстояние в 1,5 метра.
Как сообщала Politeka, правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."
Также Politeka писала, что ослабление карантина отменяется, в Кабмине приняли неожиданное решение