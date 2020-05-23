На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей
Как передает Politeka.net, об этом стало известно с показателей эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.
В качестве показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.
Как указано в списке, ко второму этапу ослабления карантина не готовы такие области:
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- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Ровеннская область;
- Черновицкая область.
Напомним, , что уже 22 мая в Украине заработал весь наземный транспорт, с 25 мая начнет работу метрополитен, а с 1 и 15 июня - железная дорога и авиасообщение.
Но жизнь все равно больше не будет прежней, поскольку в транспорте будут действовать различные ограничения.
В наземном транспорте разрешат перевозить пассажиров строго по сидячим местам. Не решен вопрос с повышением тарифов среди частных перевозчиков, которые утверждают, что работают в убыток.
Ранее Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин ввел ограничения на транспорт и прогулки вовсе не для того, чтобы уберечь украинцев от заражения, а чтобы посеять страх.
"Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги. Благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер", - заявил заместитель министра.
Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.
Как сообщала Politeka, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".
Также Politeka писала о скандале вокруг отмены карантина в Украине, медики взбунтовались.