На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с показателей эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.

В качестве показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Как указано в списке, ко второму этапу ослабления карантина не готовы такие области:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Ровеннская область;

Черновицкая область.

Напомним, , что уже 22 мая в Украине заработал весь наземный транспорт, с 25 мая начнет работу метрополитен, а с 1 и 15 июня - железная дорога и авиасообщение.

Но жизнь все равно больше не будет прежней, поскольку в транспорте будут действовать различные ограничения.

В наземном транспорте разрешат перевозить пассажиров строго по сидячим местам. Не решен вопрос с повышением тарифов среди частных перевозчиков, которые утверждают, что работают в убыток.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин ввел ограничения на транспорт и прогулки вовсе не для того, чтобы уберечь украинцев от заражения, а чтобы посеять страх.

"Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги. Благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер", - заявил заместитель министра.

Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.

Как сообщала Politeka, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".

Также Politeka писала о скандале вокруг отмены карантина в Украине, медики взбунтовались.