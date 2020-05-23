Украинцев будут по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина

Об этом говорится в новом постановлении МОЗ, передает Politeka.net.

Как известно, с 22 мая в Украине начали работу городские, пригородные и внутриобластные сообщения. 

Виктор Ляшко

Из-за этого Министерство здравоохранения разработало особые рекомендации для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии.

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Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко.

В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура, выше 37,2.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Массочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров.

Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест. 

Залы ожидания на автостанциях работать пока не будут, а в таких помещениях можно находиться одному человеку на 10 квадратных метров площади зала обслуживания пассажиров. Помимо этого, руководство автостанций не должны допускать скопления очередей перед кассами ради безопасности клиентов.

транспорт, карантин

Добавим, что с 1 июня в Украине возобновляются пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем направлении. Эту информацию уже подтвердил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

В поездах "Укрзализныци" будут действовать похожие ограничительные меры: скрининг и наличие медицинских масок.

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