Карантин в Украине с 22 мая ослабили, но не для всех областей

Такое решение принял Кабинет министров.

12 территорий, по данным Минздрава, оказались не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Город Киев;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Закарпатская область.

Возобновить автотранспортные пассажирские перевозки разрешили только в 13 регионах с благоприятной эпидситуацией.

Там, с сегодняшнего дня разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом – городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также запустили международные автотранспортные пассажирские перевозки.

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Автотранспортные пассажирские перевозки с 22 мая в Украине разрешили в следующих областях:

  • Винницкая область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Одесская область;
  • Кировоградская область;
  • Херсонская область;
  • Тернопольская область;
  • Львовская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Харьковская область;
  • Черниговская область.

Добавим также, сегодня Украина переходит к адаптивной форме карантина.

Новая форма карантина означает, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

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