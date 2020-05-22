Карантин в Украине с 22 мая ослабили, но не для всех областей
Такое решение принял Кабинет министров.
12 территорий, по данным Минздрава, оказались не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Город Киев;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Закарпатская область.
Возобновить автотранспортные пассажирские перевозки разрешили только в 13 регионах с благоприятной эпидситуацией.
Там, с сегодняшнего дня разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом – городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также запустили международные автотранспортные пассажирские перевозки.
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Автотранспортные пассажирские перевозки с 22 мая в Украине разрешили в следующих областях:
- Винницкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Кировоградская область;
- Херсонская область;
- Тернопольская область;
- Львовская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Харьковская область;
- Черниговская область.
Добавим также, сегодня Украина переходит к адаптивной форме карантина.
Новая форма карантина означает, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.
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