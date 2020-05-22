Карантин в Украине с 22 мая ослабили, но не для всех областей

Такое решение принял Кабинет министров.

12 территорий, по данным Минздрава, оказались не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Город Киев;

Киевская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Закарпатская область.

Возобновить автотранспортные пассажирские перевозки разрешили только в 13 регионах с благоприятной эпидситуацией.

Там, с сегодняшнего дня разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом – городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также запустили международные автотранспортные пассажирские перевозки.

Автотранспортные пассажирские перевозки с 22 мая в Украине разрешили в следующих областях:

Винницкая область;

Ивано-Франковская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Одесская область;

Кировоградская область;

Херсонская область;

Тернопольская область;

Львовская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Добавим также, сегодня Украина переходит к адаптивной форме карантина.

Новая форма карантина означает, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

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