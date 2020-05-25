Вдова Богдана Ступки, Лариса Ступка высказалась о пенсиях в Украине

Свое комментарий она дала изданию "Гордон" еще в 2015 году.



По ее словам, на то время, ее пенсия составляла 4 тысячи гривен, которых ей не хватало на жизнь.

"При Богдане Сильвестровиче у меня была пенсия 800 грн. Потом и их забрали. Через какое-то время подняли, сейчас у меня 4 тыс. грн, но все равно ни на что не хватает. Пенсия не растет, а цены на все поднимаются. Я только за квартиру 2 тыс. плачу. И на лекарства 1,5 тыс. уходит. На жизнь остается всего 500 грн. А как жить дальше? Я уже говорю внуку Диме, что скоро нищими будем", - отметила она.

Кроме того, она назвала суму, на которую действительно сможет прожить украинский пенсионер.



"И когда люди мне говорят, что они получают пенсию тысячу гривен, объясняю, что пенсионер должен получать по тысяче долларов в месяц. Каждый! Потому что прежде, чем уйти на пенсию, вложил много труда в эту страну", - считает она.

Ранее внук украинского актера Богдана Ступки Дмитрий высказался о конфликте между РФ и Украиной.

По его словам, Украина не становилась бы зачинщиком этого самого конфликта.

"Не знаю, кто виноват, но мне кажется, что мы не нападали бы на такое большое государство, как Россия. Поэтому понятно, откуда ноги растут", — уверен актер.

Также он отметил, что Россия пытается отбирать территории, накаляет обстановку и лишь способствует беспорядкам.

"Давно уже Россия говорила про Крым, даже у дедушки еще спрашивали, когда Крым отдадим. Он всегда говорил: "Дайте платочек, я вам заверну", — рассказал он.

Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.

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