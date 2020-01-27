Украинский шоумен Игорь Кондратюк высказался относительно Крыма и Путина

Известный телеведущий резко осудил Путина и людей, которые с российскими флагами скандировали за присоединение Крыма к России.

"Уже после фразы "Крым никогда..." Путин стал для меня пустым местом, потому, что такую фразу мог сказать необразованный гопник из подворотни, а не президент великой страны", - возмутился Игорь.

Кодратюк отметил, что 20 лет работает на телевидении и путешествует по стране со своим шоу, но ни разу не слышал, чтобы кто-то из украинцев хотел жить в России.

"Я снимал передачи от Червонопартизанска Луганской области в Мукачево и от Сум до Севастополя и не встречал ни одного человека, который бы хотел жить в России! Откуда же взялись те, кого мы сейчас называем "сепаратистами" с флагами России?" - спрашивает Игорь.

Ранее мы писали, что Игорь Кондратюк назвал "безголовыми" украинских артистов, выступающих в аннексированном Крыму.

"Они безголовые, а не бесстрашные", – отметил Кондратюк.

Так он отреагировал на слова министра культуры Владимира Бородянского, который расценил гастроли украинских звезд на временно оккупированных территориях как "смелость".

По мнению Кондратюка, выступать на захваченной агрессором территории "позорно".

"Если кто-то считает, что украинские артисты несут туда украинскую культуру – это ошибка. С точностью до наоборот. Они туда ничего не несут. Они просто выступают на корпоративах, на днях города...Т.е. на частных вечеринках. Люди с таким же успехом слушали бы Рианну, просто на нее у них не хватает бабок. И это не значит, что она бы "несла американскую культуру в крымские реалии", – пояснил он.

Напомним, Кондратюк яростно прошелся по украинским гастролерам в России.

Как сообщала Politeka, Кондратюк раскрыл, какую выгоду получила MARUV после скандала на Евровидении.

Также Politeka писала, что Кондратюк внезапно набросился на Лаврова из-за Ротару.