Украинский музыкальный продюсер и судья Х-Фактора Игорь Кондратюк прошелся по выступлениям участников первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020"

8 февраля состоялся первый полуфинал, в ходе которого жюри и зрители отдали больше всего голосов за трех участников. Они прошли в финал и уже 22 февраля вновь исполнят свои песни как финалисты.

Не смог проигнорировать первый полуфинал и знаменитый музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, который заявил, что не услышал ни одной достойной песни, которая может представлять Украину на международном песенном конкурсе. Об этом пишет Главред.

"Мне показался слабоватым первый полуфинал. Было много этнический песен - наверное, это такой тренд у тех, кто подавал заявки, и тех, кто их принимал. Мне было интересно послушать фольклор, но на самом деле он не для Евровидения", - заявил Кондратюк, добавив, что подобные песни представляли на конкурсе страны Балкан, но успех они на конкурсе не имели.

Комментируя победу Марины Круть, он отметил, что большинство зрителей голосовали не за песню, а за душераздирающую историю о том, как ее мама на последние деньги купила дочери бандуру.

Что же касается второй финалистки Нацотбора Jerry Heil, то и здесь продюсер был довольно суров в своих выводах. Он отметил, что певица выбрала хитовую тему Европы - веганство, но саму песню не вытянула ни музыкально, ни вокально.

Третьими финалистами стала группа Go-A. По мнению Кондратюка, они оказались самыми форматными из представителей этнических песен и голос в солистки очень интересный. Но он не уверен, что такую песню воспримут в Европе.

Также Кондратюк разнес по полной выступление Ассоль. Он заявил, что у девушки нет харизмы, и она выглядела на сцене неорганично - пела об экологической катастрофе, а сама вырядилась в соблазнительное платье. А в первой части песни можно было уснуть.

Комментируя выступление грузина Gio, Кондратюк похвалил того за украинский язык, но также отметил, что его выступление это "уровень 15-летнего мальчика, который любит музыку, но не уровень Евровидения".

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