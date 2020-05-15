Российская певица Лолита Милявская заявила, что не увидела признаков войны в оккупированном Донбассе

Как сообщает Politeka.net, в апреле 2020 года знаменитость поделилась своими впечатлениями во время интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Журналист поинтересовался у певицы, где боевики достают оружие, из которого обстреливают украинцев на востоке Украины. Лолита Милявская удивилась этому вопросу. По ее мнению, сейчас на Донбассе нет никаких боевых действий.

"А разве сейчас идет война?.. Вот я про нее не знаю", - заявила Милявская.

Исполнительница рассказала о своей поездке на оккупированные территории. По ее словам, на Донбассе нет военных и блокпостов.

"Я не увидела войны, но я увидела милицию, которая просто следит за порядком", - отметила Лолита. "Я не проходила военные кордоны, я не видела пушки, я не видела снайперов".

По словам певицы, сильнее всего она запомнила плохой асфальт, а вот вооруженных боевиков по дороге в Россию не было. Лолита вместе с командой без проблем выехали в сторону Ростова. Она добавила, что ехала в ночное время:

"Мы приезжали ночью автобусом. Никаких сопровождений, автоматчиков, военных – никого не было. Наш автобус, аппаратура, музыканты. Проехали – все".

Лолита Милявская поделилась, что поездка оставила после себя угнетающие впечатления. В особенности, разговоры с местными жителями о конфликте. Певица обратила внимание, что побеседовала, якобы, с простыми людьми, а не с агентами РФ.

"Ощущение жуткое. Потому что ты общаешься с людьми, которые пережили столько, что тебе за жизнь не пережить", - подчеркнула Милявская. - "Но вот они не говорили, кто развязал. Но они сказали, что они назад в Украину не хотят. Никого завербованного рядом со мной не было - все это тетки".

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