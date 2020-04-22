Российская певица Лолита Милявская резко высказалась о ситуации, когда люди пытаются казаться счастливыми на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Моим любимым подписчикам, желаю сохранять чувство Достоинства и Спокойствия с чувством Самоиронии!!! Только те, кто умеют говорить Слово «Нет» разным обстоятельствам и состояниям, пойдут Дальше! Перед сном, если силы будут, книгу в руки и читаем вслух☝️ Это очень полезно для мозга и развития речевого аппарата!» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах сама Милявская рассказывает, как ей позвонил один из телеканалов и предложил сделать на камеру то, чего еще не было. Звезда озвучила самые смелые мысли, а как оказалось – ей нужно было съесть на камеру пять лимонов.

как сообщалось ранее, 56-летняя Лолита Милявская приоткрыла завесу тайны по поводу своих новых отношений после грмкого развода со спортсменом и бизесменом Дмитрием Ивановым.

Лолита приняла участие в шоу певицы Ольги Бузовой, транслируемом в Инстаграм.

Во время перерыва в игре (Бузова и ее гость загадывают друг другу песни, которые надо угадать) знаменитости успели обсудить личную жизнь. Лолите пришлось отвечать на каверзные вопросы Ольги.

Милявская подтвердила, что у нее есть любовник, который моложе ее на 8 лет. При этом артистка отметила, что "дед ей не нужен".

"Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях", – лаконично охарактеризовала певица нового избранника.

Лолита добавила, что любовник – полная противоположность ее экс-супруга Иванова, а также, что он против публичности.

Напомним, Лолита внезапно вспомнила о своих корнях и запела на украинском: "Ого, невероятно!"

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита накинулась на россиян из-за эпидемии, слов не подбирала: «Больные люди».

Также Politeka писала, как Лолита, Тарзан и другие звезды сходят с ума на карантине: бильярд, "клубничка" и дьявольские обряды.