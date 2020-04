View this post on Instagram

Моим любимым подписчикам, желаю сохранять чувство Достоинства и Спокойствия с чувством Самоиронии!!! Только те, кто умеют говорить Слово «Нет» разным обстоятельствам и состояниям, пойдут Дальше! Перед сном, если силы будут, книгу в руки и читаем вслух☝️ Это очень полезно для мозга и развития речевого аппарата! 😘❤️❤️🙌