Экс-президент Украины Петр Порошенко похвастался вице-президенту США Джо Байдену, как поднял тарифы в Украине

Как сообщает Politeka.net, 19 мая записи разговоров между политиками показали в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

13 мая 2016 года Петр Порошенко встретился с Джо Байденом и рассказал, что в Украине повысили тарифы на коммунальные услуги гораздо выше, чем того требовал МВФ. Экс-президент назвал рекордное подорожание "реформой" и выставил своей заслугой.

"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", - заявил Петр Порошенко на одной из записей. Он добавил: "мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия".

Судя по записям, Петр Порошенко активно заискивал перед Джо Байденом. Так во время разговора он заявил следующее: "Мечтаю когда-нибудь очутиться с вами в Миннесоте", - лижет Байдена президент Украины.

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