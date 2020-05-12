Погода в Україні у середу, 13 травня, зміниться

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, до нас прийде антициклон, який підсушить повітря і прожене опади.

13 травня по всій Україні буде переважати суха погода. Однак, температура повітря ще буде невисокою.

Більш того, синоптик підкреслила, що найближчої ночі на Заході, Півночі, в багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.

Протягом дня 13 травня температура повітря в Україні становитиме +12 +17 градусів.

Погода в Києві в середу прогнозується сонячна, без опадів.

Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2 +5 градусів, в околицях можливі заморозки. Вдень потеплішає до +15 градусів.

14 травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолоднішає на кілька градусів.

Раніше ми писали, що цього літа українців чекає вже звична спека, але не обійдеться і без неприємних сюрпризів. За словами кліматолога Надії Максименко, зазвичай після холодної зими буває спекотне літо і навпаки.

Проте в цьому році такого чекати не варто, незважаючи на аномально теплу зиму. Вона пояснила, що це тепло могло компенсувати минуле літо, яке було досить прохолодним. У свою чергу, майбутнє літо обіцяє бути традиційно спекотним, без незвичних холодів.

Нагадаємо, зима раптово повернулася в Україну, на Заході вже випав сніг: кадри і попередження синоптиків.

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