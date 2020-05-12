Погода в Україні у середу, 13 травня, зміниться

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, до нас прийде антициклон, який підсушить повітря і прожене опади.

13 травня по всій Україні буде переважати суха погода. Однак, температура повітря ще буде невисокою.

погода весна квітень люди

Більш того, синоптик підкреслила, що найближчої ночі на Заході, Півночі, в багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.

Популярні новини зараз

Карантин продовжують, термінова заява Шмигаля і нові терміни: «Офіційно до...»

Юна невістка Пугачової виставила напоказ пікантні кадри з чоловіком на природі: "Як смачно все"

Кейт Міддлтон застукала принца Вільяма з двома дівчатами, гримить скандал: "Відносини розірвані..."

Бред Пітт готує сюрприз своїй дочці, яка хоче змінити стать: "Він придумав..."
Показати ще

Протягом дня 13 травня температура повітря в Україні становитиме +12 +17 градусів.

Погода в Києві в середу прогнозується сонячна, без опадів.

Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2 +5 градусів, в околицях можливі заморозки. Вдень потеплішає до +15 градусів.

14 травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолоднішає на кілька градусів.

Раніше ми писали, що цього літа українців чекає вже звична спека, але не обійдеться і без неприємних сюрпризів. За словами кліматолога Надії Максименко, зазвичай після холодної зими буває спекотне літо і навпаки.

весна, щастя, радість, жінка, літо

Проте в цьому році такого чекати не варто, незважаючи на аномально теплу зиму. Вона пояснила, що це тепло могло компенсувати минуле літо, яке було досить прохолодним. У свою чергу, майбутнє літо обіцяє бути традиційно спекотним, без незвичних холодів.

Нагадаємо, зима раптово повернулася в Україну, на Заході вже випав сніг: кадри і попередження синоптиків.

Як повідомляла Politeka, снігопад обрушився на Україну, стихію не зупинити: кадри травневої погоди.

Також Politeka писала, що град з куряче яйце і потопи обрушилися на Україну, стихія не відступає: кадри катаклізму.