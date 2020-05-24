В неділю, 24 травня на Чорногорському хребті в українських Карпатах раптово випав сніг, а в Донецькій області град
Крім того, в Карпатах дуже сильно похолодало, практично до зимових показників і це за неділю до літа.
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста Facebook. Зокрема, опади спостерігаються на горі Піп Іван.
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"Станом на 13:15 24 травня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний, 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70 метрів", – попередили в повідомленні.
На знімку можна побачити справжню снігову бурю, яка заворошила все навколо товщею снігу.
Аномально холодна погода поширилася і на решту території регіону. Однак на рівнинній частині Прикарпаття сніг все ж не випав, обмежившись Карпатами.
У той же час, у мережі також показали фото граду, який обрушився на Донецьку область. Відповідні кадри в Facebook опублікував користувач Олександр Белименко.
Фото зроблені в селі Яцковка, Лиманського району, на березі Червонооскільського водосховища.
"Такий собі майже початок літа в Донецькій області", - підписав фото автор.
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