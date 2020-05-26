Молодой ветеран «Азова», который защищая Украину остался без ноги, проучил водителя маршрутки, который отказался его вести по УДО

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на свои источники.

«Так будет с каждой гн**ой, которая не уважает подвиг украинских патриотов и считает, что «никакой войны нет», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах ветеран АТО и маршрутчик выясняют отношения на остановке, при этом виновник инцидента решил курить. По словам защитника Украины, водитель сперва не хотел его брать, а потом устроил «сцену» на весь салон в момент, когда там были люди.

После этого водитель переходит на повышенный тон и начинает кричать, что «понимает его», и что он «такой же самый, как и он». В какой-то момент камера снимает уже на улице, где водитель сцепился с ветераном. Однако драка быстро завершилась.

Как сообщалось ранее, защищавшим Украину воинам постоянно приходится терпеть унижения, вернувшись домой.

Очередной тому пример – случай в Сумах, о котором рассказал в Фейсбуке ветеран АТО Тарас Ситало. Воину пришлось пережить очень неприятные моменты в одной из городских маршруток.

По его словам, ему надо было поехать по делам.

«Захожу я в маршрутке, показываю УБД, водитель молчит. Ну едем мы. И тут водитель тыкает мне бумажку, мол Лысенко (Геннадий Лысенко, мэр Сум, – Прим. ред) отменил льготы. Ну на этот случай у меня есть скрин закона про льготы. Я ему зачитал», – рассказывает ветеран.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.