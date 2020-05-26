Молодой ветеран «Азова», который защищая Украину остался без ноги, проучил водителя маршрутки, который отказался его вести по УДО
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на свои источники.
«Так будет с каждой гн**ой, которая не уважает подвиг украинских патриотов и считает, что «никакой войны нет», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах ветеран АТО и маршрутчик выясняют отношения на остановке, при этом виновник инцидента решил курить. По словам защитника Украины, водитель сперва не хотел его брать, а потом устроил «сцену» на весь салон в момент, когда там были люди.
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После этого водитель переходит на повышенный тон и начинает кричать, что «понимает его», и что он «такой же самый, как и он». В какой-то момент камера снимает уже на улице, где водитель сцепился с ветераном. Однако драка быстро завершилась.
Как сообщалось ранее, защищавшим Украину воинам постоянно приходится терпеть унижения, вернувшись домой.
Очередной тому пример – случай в Сумах, о котором рассказал в Фейсбуке ветеран АТО Тарас Ситало. Воину пришлось пережить очень неприятные моменты в одной из городских маршруток.
По его словам, ему надо было поехать по делам.
«Захожу я в маршрутке, показываю УБД, водитель молчит. Ну едем мы. И тут водитель тыкает мне бумажку, мол Лысенко (Геннадий Лысенко, мэр Сум, – Прим. ред) отменил льготы. Ну на этот случай у меня есть скрин закона про льготы. Я ему зачитал», – рассказывает ветеран.
Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».
Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.