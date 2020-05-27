Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 направлений по Украине

Железнодорожное сообщение в Украине будет восстановлено уже с 1 июня. Вечером 26 мая Укрзализныця объявила о старте продаж билетов на первые поезда через сайт компании. А уже 27 мая стало известно об открытии продажи билетов еще на 9 поездов.

Так, украинцы смогут приобрести билеты на рейсы:

  • №8/7 — Одесса-Харьков
  • №20/19 — Лисичанск-Киев
  • №53/54 —Днепр-Одесса
  • №63/64 —Харьков-Киев
  • №105/106 —Киев-Одесса
  • №791/792 —Киев-Кременчуг
  • №81/82 —Харьков-Новоалексеевка
  • №125/126 —Киев-Константиновка
  • №10/9 — Киев-Мариуполь

поезд

На все направления билеты будут продаваться на 50%. Исключением станет поезд Одесса-Харьков, на который таких ограничений не будет.

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С 8 утра 27 мая должны были заработать железнодорожные кассы украинских вокзалов. Тем не менее, в Телеграм-канале ПРАВДА UA появилась информация о том, что кассы заработают позже назначенного времени, а на сайте Укрзализныци проводятся техработы, поэтому приобрести билеты невозможно. 

Возмущенные украинцы на страницах соцсетей обвинили УЗ в издевательствах и призвали как можно быстрее закончить все технические работы. 

Тем временем в компании подчеркнули, что билеты в кассах не будут продаваться людям без средств индивидуальной защиты. Украинцы также должны будут носить маски и в поездах. Кроме того, пассажиров ждет обязательное измерение температуры при посадке в вагон. Помимо этого будет проводиться обязательная санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда.

Проводников обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов: список направлений и новые жесткие правила для пассажиров.

Как сообщала Politeka, запуск продажи билетов на поезда в Украине, что будет со сроками и ценами: "Укрзализныця начнет...".

Также Politeka писала, что транспорт в Украине не будет прежним, как повысятся цены и новые правила.