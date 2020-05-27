Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 направлений по Украине
Железнодорожное сообщение в Украине будет восстановлено уже с 1 июня. Вечером 26 мая Укрзализныця объявила о старте продаж билетов на первые поезда через сайт компании. А уже 27 мая стало известно об открытии продажи билетов еще на 9 поездов.
Так, украинцы смогут приобрести билеты на рейсы:
- №8/7 — Одесса-Харьков
- №20/19 — Лисичанск-Киев
- №53/54 —Днепр-Одесса
- №63/64 —Харьков-Киев
- №105/106 —Киев-Одесса
- №791/792 —Киев-Кременчуг
- №81/82 —Харьков-Новоалексеевка
- №125/126 —Киев-Константиновка
- №10/9 — Киев-Мариуполь
На все направления билеты будут продаваться на 50%. Исключением станет поезд Одесса-Харьков, на который таких ограничений не будет.
"Похоронили": выяснилась правда о Борисе Моисееве, Пугачева не смогла молчать
"Ждите смс": счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
Больную раком Заворотнюк забрали из больницы: что произошло, «врачи предупреждали о…»
С 8 утра 27 мая должны были заработать железнодорожные кассы украинских вокзалов. Тем не менее, в Телеграм-канале ПРАВДА UA появилась информация о том, что кассы заработают позже назначенного времени, а на сайте Укрзализныци проводятся техработы, поэтому приобрести билеты невозможно.
Возмущенные украинцы на страницах соцсетей обвинили УЗ в издевательствах и призвали как можно быстрее закончить все технические работы.
Тем временем в компании подчеркнули, что билеты в кассах не будут продаваться людям без средств индивидуальной защиты. Украинцы также должны будут носить маски и в поездах. Кроме того, пассажиров ждет обязательное измерение температуры при посадке в вагон. Помимо этого будет проводиться обязательная санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда.
Проводников обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов: список направлений и новые жесткие правила для пассажиров.
Как сообщала Politeka, запуск продажи билетов на поезда в Украине, что будет со сроками и ценами: "Укрзализныця начнет...".
Также Politeka писала, что транспорт в Украине не будет прежним, как повысятся цены и новые правила.