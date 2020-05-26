Укрзализныця начала продавать билеты на первые поезда, которые будут запущены после снятия ограничений

Первые рейсы будут запущены в Украине 1 июня. Билеты на 5 скоростных поездов Интерсити+ украинцы уже могут приобрести онлайн. Об этом объявили в пресс-службе железнодорожной компании.

Пока речь идет о следующих поездах: 721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Билеты будут продаваться на 50% мест в указанных поездах. Пока их можно купить только онлайн, однако уже с 27 мая заработают и железнодорожные кассы.

При этом для поездок поездом будет сохраняться ряд ограничений. Так, запускать пассажиров в вагоны будут только в защитных масках. Кроме того, во время проверки билетов при посадке людям будут измерять температуру. Помимо этого, до и после каждого рейса вагоны будут проходить санитарную обработку. Стюардов также обеспечат средствами индивидуальной защиты.

«Пока мобильное приложение не будет работать, просим пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов», - добавили представители Укрзализныци.

Уточняется, что о дальнейшем изменении правил будет сообщаться на сайте УЗ.

Напомним, что ранее в Мининфраструктуры информировали украинцев, что после завершения карантина не планируется повышение стоимости железнодорожных билетов. Отмечалось, что перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров.

Напомним, запуск продажи билетов на поезда в Украине, что будет со сроками и ценами.

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