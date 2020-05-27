Украинская актриса Наталья Сумская высказалась об украианских реалиях

Так, знаменитая артистка провела параллель между событиями исторической драмы «Черный ворон», снятой по роману Василия Шкляра и современными украинскими реалиями.

Своим мнением она поделилась в прямом эфире программы «Сніданку з 1+1», передает Іnforesist.

По ее словам между событиями вековой давности и современностью проходит незримая нить, а борьба за свободу Украины, ее независимость и территорию продолжается и в наши дни.

«Сто лет прошло после событий, которые описаны в ленте. Фильм является своеобразным экскурсом в современные дни. .. Моя героиня находилась вместе с повстанцами. И сейчас на Востоке страны много таких Явдось, которые всегда рядом с нашими бойцами. Украина (страна прим ред) существует, но продолжает бороться за свою свободу», — отметила актриса.

Также ранее сообщалось, что Наталья Сумская выразила восхищение украинскими защитниками, которые воюют на Донбассе.

Известная украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская восхищена военнослужащими, которые защищают Украину в зоне АТО на Донбассе.

"Таких людей в мире нет, чтобы видели этот тотальный цинизм общества и при этом шли защищать это государство, украинцев, зная, что не помогают так, как надо, не оснащают их так, как положено. Это уникальные люди, интеллигенция", - сказала Сумская.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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