За кілька днів до початку літа в Україні випав сніг

Про це повідомили українці в соціальних мережах, передає Politeka.net. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сильний сніг пішов в Карпатах, де снігові надуви місцями досягли 30-40 см. На даний момент в горах дуже погана видимість, а температура повітря опустилася нижче нуля – до -2 градусів. Така погана погода в Карпатах спостерігається вже не перший день. Раніше в мережі писали, що сніжити в регіоні почало ще 24 травня.

Крім цього, жителі Закарпаття поділилися в мережі фотографіями сильного граду. Мешканка села Тарасівка, що на Тячівщині, Неля Грабова поділилася в мережі фотографіями зелених грядок, засипаних градом. Жителі села відзначають, що негода знищила чимало овочів.

Як відомо, травнева погода не радує українців. Замість обіцяного тепла і сухої погоди, про яку говорили на початку весни народні синоптики, українці отримали похолодання і дощі.

Згідно з прогнозом погоди, дощі триватимуть в Україні до кінця тижня, хоч з четверга і очікується невелике потепління. Опади будуть супроводжуватися травневими грозами. Температура повітря буде коливатися в районі 14-17 градусів тепла.

Нагадаємо, що травень завдасть новий холодний удар, названа дата: важливе попередження синоптика.

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